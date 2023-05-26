Світоліна обіграла росіянку та вийшла у півфінал турніру WTA у Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Світоліна та росіянка Варвара Грачова зустрічались у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Страсбурзі. Матч тривав 1 годину і 23 хвилини. Українка двічі подавала навиліт, не допускала подвійних помилок і використала 4/5 брейкпойнтів.

У рейтингу WTA Еліна Світоліна займає 508 позицію, Грачова - 44. Це вже другий вихід у півфінал для українки після відновлення кар'єри.

У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу між Кларою Бюрель та Бернардою Перою.

WTA 250

Страсбург, Франція

25 травня

Ґрунт. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Варвара Грачова (Росія) 6:3, 6:4