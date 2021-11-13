Світоліна розповіла, чи збирається міняти громадянство після заміжжя

Про це Світоліна сказала в інтерв'ю "Люкс ФМ".

За словами тенісистки, вона залишається громадянкою України та не має наміру отримувати інший паспорт.

"Я не маю жодних привілеїв отримувати інше громадянство. Я маю резиденцію у Монако. По-перше, я завжди виступатиму за Україну, по-друге, я в душі українка і завжди повертатимуся на батьківщину, не важливо, де я проживатиму", - запевнила Світоліна.

Водночас тенісистка додала, що їй неодноразово надходили пропозиції про зміну громадянства.

"Було багато пропозицій. Скажімо, у дитинстві, коли було 10 років, ми тренувалися в Ізраїлі кілька тижнів і там були пропозиції", – згадала Світоліна, яка влітку 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.



Нагадаємо, 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb