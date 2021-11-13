Світоліна розповіла, чи збирається міняти громадянство після заміжжя
Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що не має наміру змінювати громадянство після одруження з французом Гаелем Монфісом
Про це Світоліна сказала в інтерв'ю "Люкс ФМ".
За словами тенісистки, вона залишається громадянкою України та не має наміру отримувати інший паспорт.
"Я не маю жодних привілеїв отримувати інше громадянство. Я маю резиденцію у Монако. По-перше, я завжди виступатиму за Україну, по-друге, я в душі українка і завжди повертатимуся на батьківщину, не важливо, де я проживатиму", - запевнила Світоліна.
Водночас тенісистка додала, що їй неодноразово надходили пропозиції про зміну громадянства.
"Було багато пропозицій. Скажімо, у дитинстві, коли було 10 років, ми тренувалися в Ізраїлі кілька тижнів і там були пропозиції", – згадала Світоліна, яка влітку 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
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Нагадаємо, 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
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