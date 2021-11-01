Світоліна вперше з 2017 року покинула ТОП-10 кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 1 листопада, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. Українка Еліна Світоліна суттєво втратила позиції і з 6-ї позиції опустилась на 14-у.



Світоліна залишила ТОП-10 вперше з травня 2017 року. Еліна втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті.



У ТОП-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Марта Костюк (50), Ангеліна Калініна (57) та Даяна Ястремська (100).



Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.

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