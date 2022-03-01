Світоліна зіграє проти росіянки Потапової у Мексиці: всі згадки про Росію приберуть
Українська тенісистка Еліна Світоліна проведе поєдинок проти росіянки Анастасії Потапової на турнірі WTA в Мексиці
Про це повідомляє btu.org.
"Все узгоджено. Персонал, який відповідає за трансляцію матчу, а також відповідальні за проведення гри, підтвердили, що всі прапори та письмові атрибути, що вказують на Росію, будуть прибрані під час завтрашнього матчу", – сказала Еліна Світоліна.
Раніше українська тенісистка попередила, що не гратиме проти росіянок і білорусок, поки їх не змусять виступати під нейтральними прапором.
Поєдинок пройде 2 березня о 3:00 за київським часом.
- ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.
- 1 березня Всесвітня боксерська асоціація виступила із заявою про санкції Росії через вторгнення на територію України.
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