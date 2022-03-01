Світоліна зіграє проти росіянки Потапової у Мексиці: всі згадки про Росію приберуть

Про це повідомляє btu.org.



"Все узгоджено. Персонал, який відповідає за трансляцію матчу, а також відповідальні за проведення гри, підтвердили, що всі прапори та письмові атрибути, що вказують на Росію, будуть прибрані під час завтрашнього матчу", – сказала Еліна Світоліна.



Раніше українська тенісистка попередила, що не гратиме проти росіянок і білорусок, поки їх не змусять виступати під нейтральними прапором.



Поєдинок пройде 2 березня о 3:00 за київським часом.

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