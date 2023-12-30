Світові зірки-амбасадори UNITED24 привітали українців зі святами, виконавши "Щедрика"
Світові зірки, які є амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 привітали українців зі святами: вони виконали одну з найпопулярніших різдвяних пісень "Щедрик"
Про це повідомили в UNITED24.
До виконання "Щедрика" долучились:
- Канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник, яка має українське походження. Вона опікується напрямком "Відбудова України"
- Американський актор Марк Гемілл, який зіграв та озвучив понад 250 ролей, а на весь світ став відомим завдяки втіленню на екрані Люка Скайвокера в культовій кіносазі "Зоряні війни". Він відповідає за оборонний напрям
- Американський актор Міша Коллінз, відомий завдяки ролі Янгола Кастієля у "Надприродному" та ролям у "Швидкій допомозі", "Королях афери", "Всі жінки - відьми". Він збирає кошти на гуманітарне розмінування
- Американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер - шестиразовий номінант на "Золотий глобус", володар премії "Тоні", який опікується напрямом медичної допомоги
- Американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який зосередив зусилля на роботі за напрямком "Оборона та розмінування"
- Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка понад десять разів перемагала в матчах проти суперниць із першої десятки світового рейтингу WTA
- Шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес
- Британський актор Марк Стронг, відомий ролями у "Грі в імітації", "Шазамі!", "Шерлок Холмсі". Він відповідає за напрям "Освіта та наука"
Як нагадали в UNITED24, "Щедрик", написаний українським композитором Миколою Леонтовичем понад 120 років тому, є однією з найпопулярніших різдвяних пісень. Його англійська версія Carol of the Bells, яку композитор українського походження Петро Вільговський створив у 1930-х, стала міжнародним гімном Різдва.
"Тепер відома на весь світ українська пісня існує й у версії від наших амбасадорів. На знак солідарності з усіма, хто вже другий рік поспіль зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Відчувати цю підтримку сьогодні важливо, як ніколи. Стоїмо!", - наголосили в ініціативі.
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