Світові зірки-амбасадори UNITED24 привітали українців зі святами, виконавши "Щедрика"

Про це повідомили в UNITED24.

До виконання "Щедрика" долучились:

Канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник, яка має українське походження. Вона опікується напрямком "Відбудова України"

Американський актор Марк Гемілл, який зіграв та озвучив понад 250 ролей, а на весь світ став відомим завдяки втіленню на екрані Люка Скайвокера в культовій кіносазі "Зоряні війни". Він відповідає за оборонний напрям

Американський актор Міша Коллінз, відомий завдяки ролі Янгола Кастієля у "Надприродному" та ролям у "Швидкій допомозі", "Королях афери", "Всі жінки - відьми". Він збирає кошти на гуманітарне розмінування

Американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер - шестиразовий номінант на "Золотий глобус", володар премії "Тоні", який опікується напрямом медичної допомоги

Американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який зосередив зусилля на роботі за напрямком "Оборона та розмінування"

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка понад десять разів перемагала в матчах проти суперниць із першої десятки світового рейтингу WTA

Шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес

Британський актор Марк Стронг, відомий ролями у "Грі в імітації", "Шазамі!", "Шерлок Холмсі". Він відповідає за напрям "Освіта та наука"

Як нагадали в UNITED24, "Щедрик", написаний українським композитором Миколою Леонтовичем понад 120 років тому, є однією з найпопулярніших різдвяних пісень. Його англійська версія Carol of the Bells, яку композитор українського походження Петро Вільговський створив у 1930-х, стала міжнародним гімном Різдва.

"Тепер відома на весь світ українська пісня існує й у версії від наших амбасадорів. На знак солідарності з усіма, хто вже другий рік поспіль зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Відчувати цю підтримку сьогодні важливо, як ніколи. Стоїмо!", - наголосили в ініціативі.