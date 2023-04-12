Про це і не тільки світові ЗМІ писали 12 квітня:

The New York Times

Міністр оборони США Ллойд Остін та державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувалися зі своїми колегами в Києві щодо витоку секретних документів. Американські чиновники розслідують, як документи, яких налічується щонайменше кілька десятків, опинилися в інтернеті та чи можуть з'явитися нові, а також чи існує загроза безпеці. Проте наразі багато інформації вони не мають. Відповідаючи на запитання, чи може розкриття інформації про стан українських сил вплинути на плани Києва щодо такого наступу, Остін зазначив, що українські військові "не керуватимуться конкретним планом" і висловив упевненість у їхній боєздатності. Представники Пентагону кажуть, що документи виглядають легітимними, але копії, схоже, були змінені в певних частинах порівняно з їхнім оригінальним форматом.

У Вашингтоні високопосадовці G7 зустрічаються, щоб обговорити економіку України.Вони говоритимуть про глобальну економіку та свої заходи щодо тиску на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

The Washington Post

Видання публікує репортаж із позицій українських військових на лінії фронту. Журналісти розповідають, що українська армія зараз перевіряє російську оборону, шукаючи слабкі місця. Проводячи невеликі операції, бійці готуються до великого контрнаступу та чекають на поставку західних боєприпасів і техніки. Проте початок контрнаступу Але операція затримується через погодні умови, повільне постачання обладнання та нестачу боєприпасів, що посилює побоювання, що ситуація може зайти в глухий кут. WP ділиться коментарями військових, які розповідають про свої операції та спостереження за ворогом, який перебуває зовсім поряд – всього лиш за кілометр від українських позицій. "Вночі ми чуємо багато п'яних криків, переважно лайливих слів", – говорить один із бійців.

Також WP подає низку новин та подій, які стосуються перебігу війни в Україні та теми витоку секретних документів. Зокрема медіа пише, що США обіцяють "перевернути кожен камінь", щоб знайти джерело витоку розвідданих. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що останніми днями уряд США говорив зі своїми іноземними союзниками, щоб запевнити їх у своїй відданості справі захисту розвідданих. Тим часом Росія провела останні кілька тижнів, розбудовуючи екстенсивну оборону в Запорізькій області, оскільки вона переконана, що Україна розглядає можливість наступу на місто Мелітополь.

The Guardian

Зеленський закликав світових лідерів вжити заходів через відео обезголовлення військовополонених: "Як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не забудемо. І ми не збираємося прощати вбивць, – говорить Зеленський. – За все буде юридична відповідальність. Перемога над терором необхідна". У відеозверненні Зеленський заявив, що ця страта була частиною страшної картини, яку можна спостерігати в окупованих Росією районах, включаючи Бучу, де солдати-окупанти катували і вбили сотні цивільних осіб.

ЄС пообіцяв притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні, заявив речник ЄС після появи шокуючого відео, на якому російські солдати, відрубують голову українському військовополоненому, що лежить на землі. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила у своїй заяві, що ці страти не є поодиноким випадком. В останніх звітах місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема тих, що були скоєні проти військовополонених. Тим часом російська влада в анексованому Криму та Севастополі скасувала традиційні військові паради на честь дня перемоги та першого травня, посилаючись на міркування безпеки. Його коментарі з'явилися через кілька днів після того, як Володимир Зеленський підтвердив намір Києва повернути Чорноморський півострів.

Українські фермери попереджають про глобальні наслідки війни. Експорт життєво важливих харчових продуктів падає, оскільки поля стають зонами бойових дій. Аграрії України опинилися у вкрай важкій ситуації через вторгнення Росії. Видання розповідає історію українського фермера Валерія Котенка, чиє господарство розташоване на Одещині. "Вони стріляють по нас, як божевільні. Росіяни ціляться в нас, тому що вони виродки. І тому, що ми годуємо світ", – говорить він. У перші місяці тотальної війни Котенку довелося запасатися врожаєм: зерном, соняшниковою олією та помідорами. Через закриття портів і дорожнечу автомобільних перевезень ринок обвалився. Коли запрацював чорноморський зерновий коридо, фермер зміг продати свій врожай сировинному трейдеру, хоча і за низькою ціною. Зараз Росія усіма способами саботує роботу зернового коридору, завертаючи кораблі та погрожуючи не продовжити його взагалі. П'ятдесят українських суден стоять у вхідній черзі. Заступник міністра інфраструктури України з питань морських портів та морського транспорту Юрій Васьков назвав ситуацію критичною. Він попередив, що якщо угода зірветься, світові ціни на продовольство зростуть на 15%.

BBC

Видання також не оминає теми шокуючого відео, подаючи передовсім реакцію президента України. "Всі повинні відреагувати. Кожен лідер. Не чекайте, поки про це забудуть", – акцентує BBC на його словах щодо необхідності світової реакції. Також медіа повідомляє, що в інтернеті з'явилися припущення, що відео було знято поблизу Кремінної.

CNN

Прем'єр-міністр України повторив запит на винищувачів F-15 і F-16 та ракет дальнього радіусу дії безпосередньо главі Пентагону. Остін не став коментувати конкретні запити, але пообіцяв розширити виробництво військової техніки в США для України.

Міністр оборони Сербії Вучевич відреагував на повідомлення агентства Reuters, яке стверджувало, що у витоку документів Пентагону Сербія названа країною, яка відправила або планує відправити летальну зброю в Україну. "Сербія не продавала і не буде продавати зброю ні Україні, ні Росії", – заявив він.

Міністерство оборони Росії заявило, що його війська завдали удару по резервах української армії, які намагалися увійти до розгромленого Бахмута. Проте підтвердження таким заявам немає. Разом із тим західні офіційні особи визнали, що Росія змогла досягти певного прогресу в Бахмуті, але додали, що його можна "виміряти в метрах".

Gazeta Wyborcza

Витоки інформації з Пентагону, а саме аналітичні дані американської розвідки, що скептично оцінюють шанси запланованого українського контрнаступу, могли завдати шкоди українським планам. Проте, попри заяви, що нічого не змінюватиметься, українці потрохи коригують плановані дії. Серед іншого, в документах йшлося про підготовку дванадцяти українських бригад, дев'ять з яких тренують і оснащують США та інші країни НАТО. Шість з цих дев'яти бригад мали бути готові до бою до кінця березня, а решта – до кінця квітня.