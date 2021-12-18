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Світовий банк надасть Україні 300 млн євро на реформи

18 грудня, 2021 субота
20:49
Новини Світовий банк

Світовий банк схвалив виділення Україні 300 мільйонів євро на підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії COVID-19

Про це повідомила пресслужба банку.

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другий кредит на розвиток політики відновлення економіки для України в розмірі 300 мільйонів євро.
Кошти виділять на: 

  • сприяння демонополізації економіки та зміцнення антикорупційних інституцій.
  • зміцнення ринку землі та кредитів, для дрібних фермерів.
  • зміцнення системи соціального захисту для вразливих людей похилого віку, щоб пом’якшити вплив пандемії COVID-19.
"Світовий банк вітає кроки, які уряд зробив для просування земельної реформи, включаючи посилення прозорого функціонування ринкіу та розширення доступу до кредитів для дрібних фермерів. Ми очікуємо, що ці реформи допоможуть підвищити рівень життя, дозволивши приблизно 4,6 млн дрібних землевласників в Україні інвестувати у свій найцінніший актив", - йдеться у повідомленні.
  • В липні Україна отримала позики на $350 млн від Світового банку для реалізації системного проекту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення"
  • 11 грудня Світовий банк схвалив виділення Україні $150 млн на боротьбу з коронавірусом.

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