Світовий банк надасть Україні 300 млн євро на реформи

Про це повідомила пресслужба банку.



Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другий кредит на розвиток політики відновлення економіки для України в розмірі 300 мільйонів євро.

Кошти виділять на:

сприяння демонополізації економіки та зміцнення антикорупційних інституцій.

зміцнення ринку землі та кредитів, для дрібних фермерів.

зміцнення системи соціального захисту для вразливих людей похилого віку, щоб пом’якшити вплив пандемії COVID-19.

В липні Україна отримала позики на $350 млн від Світового банку для реалізації системного проекту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення"

11 грудня Світовий банк схвалив виділення Україні $150 млн на боротьбу з коронавірусом.

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"Світовий банк вітає кроки, які уряд зробив для просування земельної реформи, включаючи посилення прозорого функціонування ринкіу та розширення доступу до кредитів для дрібних фермерів. Ми очікуємо, що ці реформи допоможуть підвищити рівень життя, дозволивши приблизно 4,6 млн дрібних землевласників в Україні інвестувати у свій найцінніший актив", - йдеться у повідомленні.