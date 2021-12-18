Світовий банк надасть Україні 300 млн євро на реформи
Світовий банк схвалив виділення Україні 300 мільйонів євро на підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії COVID-19
Про це повідомила пресслужба банку.
Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другий кредит на розвиток політики відновлення економіки для України в розмірі 300 мільйонів євро.
Кошти виділять на:
- сприяння демонополізації економіки та зміцнення антикорупційних інституцій.
- зміцнення ринку землі та кредитів, для дрібних фермерів.
- зміцнення системи соціального захисту для вразливих людей похилого віку, щоб пом’якшити вплив пандемії COVID-19.
- В липні Україна отримала позики на $350 млн від Світового банку для реалізації системного проекту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення"
- 11 грудня Світовий банк схвалив виділення Україні $150 млн на боротьбу з коронавірусом.
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