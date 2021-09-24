Світовий банк підтримав впровадження накопичувальних пенсій з 2023 року, - Мінсоцполітики

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.



Згідно з повідомленням, міністр соціальної політики Марина Лазебна та фахівці Мінсоцполітики провели зустріч з місією Світового банку з пенсійних питань.



За інформацією відомства, Світовий банк підтримав ініціативу Мінсоцполітики щодо індексації всіх пенсій за однаковими правилами у визначену законом дату.



Лазебна також представила плани відомства щодо запровадження всеохоплюючої універсальної системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб. Така система має замінити більше десятка розрізнених гарантій, які зараз існують для різних категорій.



Зазначається, що Мінсоцполітики пропонує включити до цієї системи "вікову лінійку" доплат до пенсій, нову соціальну допомогу для людей, які не мають права на страхову пенсію, але тривалий час сплачували податки і внески та мають страховий стаж від п'яти до п'ятнадцяти років, а також соціальну допомогу для одержувачів страхових пенсій, які мають непрацездатних утриманців, та інші гарантії.



Крім того, сторони погодилися, що доцільним є запровадження з 2023 року загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та одночасне поетапне запровадження універсальної системи підтримки доходів непрацездатних осіб. Це дозволить скоординувати виплати з обох систем для того, щоб вони більш ефективно впливали на зростання загального рівня пенсій.



Сторони також розглянули механізм стимулювання людини до добровільної додаткової участі у сплаті внесків до другого рівня через доплати від держави. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb