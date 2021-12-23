Світовий конгрес українців у ООН закликав боротися з етноцидом українців у РФ

Про це йдеться на сайті СКУ.



У повідомленні зазначили, що учасниками 14-ї сесії Форуму з питань меншин, присвяченої запобіганню конфліктів та захисту прав людини серед меншин, стали директор Представництва Світового конгресу українців (СКУ) при ООН, член Комісії СКУ з прав людини Андрій Добрянський, а також виконавчий директор СКУ Марія Купріянова.



Ремарки до Спеціального доповідача ООН з питань національних меншин Фернана де Варенна були підготовлені у співпраці з Комісією СКУ з прав людини, яку очолив Борис Вжесневський.



"Згідно з офіційним державним переписом населення, протягом 2002-2010 років у Росії зникло приблизно 35%, або понад один мільйон етнічних українців. Що могло це спричинити? Протягом останніх 15 років поступово зростаючими темпами ліквідовувалися українські громадські, культурні та релігійні організації в різних регіонах Російської Федерації, що позбавляло українську національну меншість інституційних чи організаційних рамок праці і будь-яких можливостей вивчати рідну мову або зберігати та передавати свої культурні надбання", - наголосили у СКУ.



Крім того, представники конгресу закликали міжнародну спільноту " боротися з цією сваволею та допомогти зупинити план щодо етноциду мільйонів українців".



У СКУ додали, що Комісія Конгресу провадить систематичну працю з інформування міжнародної спільноти та підвищення її обізнаності про порушення прав людини на окупованих Росією територіях України. Крім того, вона здійснює моніторинг ситуації з дотриманням людських прав українців у їхнії країнах поселення та проводить заходи щодо захисту їхніх людських і колективних прав.



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