Свободу не можливо купити, гідність ніхто не має права продавати, - футболіст Зозуля
Футболіст та волонтер Роман Зозуля написав патріотичний допис, в якому привітав українців з Днем Гідності і Свободи
Роман Зозуля привітав українців у Fаcebook.
"Свободу не можливо купити. Гідність ніхто не має права продавати. Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за незгасимі ідеали та цінності - Героїв Небесної сотні і захисників України. Сьогодні, як і 8 років тому, всім серцем вірю в перемогу Воїнів світла????????
Боротьба ще триває… З Днем Гідності і Свободи!", - написав Зозуля.
31-річний форвард з 2017 року виступав за іспанський "Альбасете", який залишив після завершення минулого сезону та перейшов у "Фуенлабраду". Також Зозуля грав за "Динамо", "Дніпро" та іспанський "Бетис".
Форвард провів 32 матча та забив 4 голи за збірну України.
- 10 червня Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" III ступеня.
- 14 липня футболіст та волонтер Роман Зозуля розкритикував владу за умови, в яких ветерани війни змушені проходити реабілітацію.
- 4 листопада футболіст "Фуенлабради" Роман Зозуля забив перший гол за свою команду в чемпіонаті Іспанії.
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