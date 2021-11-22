Свободу не можливо купити, гідність ніхто не має права продавати, - футболіст Зозуля

Роман Зозуля привітав українців у Fаcebook.



"Свободу не можливо купити. Гідність ніхто не має права продавати. Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за незгасимі ідеали та цінності - Героїв Небесної сотні і захисників України. Сьогодні, як і 8 років тому, всім серцем вірю в перемогу Воїнів світла????????

Боротьба ще триває… З Днем Гідності і Свободи!", - написав Зозуля.



31-річний форвард з 2017 року виступав за іспанський "Альбасете", який залишив після завершення минулого сезону та перейшов у "Фуенлабраду". Також Зозуля грав за "Динамо", "Дніпро" та іспанський "Бетис".



Форвард провів 32 матча та забив 4 голи за збірну України.



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