Український форвард Зозуля забив дебютний гол за нову команду в Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зозуля відзначився у матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії в другому дивізіоні проти "Лас-Пальмаса". Українець забив на 79-й хвилині, але не врятував свою команду від поразки 1:2.

Для 31-річного Зозулі цей гол став першим за "Фуенлабраду". Загалом у нинішньому сезоні він зіграв 13 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

"Фуенлабрада" має 15 очок та займає в іспанській першості 16-те місце.

Нагадаємо, 1 червня український форвард Роман Зозуля заявив, що йде з іспанського "Альбасете".

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