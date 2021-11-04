Український форвард Зозуля забив дебютний гол за нову команду в Іспанії
Український футболіст "Фуенлабради" Роман Зозуля забив перший гол за свою команду в чемпіонаті Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зозуля відзначився у матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії в другому дивізіоні проти "Лас-Пальмаса". Українець забив на 79-й хвилині, але не врятував свою команду від поразки 1:2.
Для 31-річного Зозулі цей гол став першим за "Фуенлабраду". Загалом у нинішньому сезоні він зіграв 13 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.
"Фуенлабрада" має 15 очок та займає в іспанській першості 16-те місце.
-
Нагадаємо, 1 червня український форвард Роман Зозуля заявив, що йде з іспанського "Альбасете".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.14
Купівля 26.14Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 30.14Продаж 30.51
- Актуальне
- Важливе