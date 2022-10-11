Святослав Вакарчук через кілька годин після ракетного удару заспівав на скляному мосту в Києві
Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" прийшов на пішохідний міст у Києві у той же день, коли міст зазнав ракетного удару, і заспівав
Відео Святослав Вакарчук виклав у себе в Instagram.
Український артист знову зіграв на скляному пішохідно-велосипедному мосту у Києві, щоб підтримати українців. У мережі зʼявилось шокуюче відео вибуху 10 жовтня під мостом, але міст вистояв.
"Сьогодні я на нашому пішохідно-велосипедному мосту заспівав пісні, зокрема, "Місто Марії", яка присвячена Маріуполю. І знаєте, чому? Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі Азовсталі", - прокоментував музикант.
Вакарчук пригадав, як за два дні до повномасштабного вторгнення разом з гуртом "Океан Ельзи" вони організували імпровізований виступ на цьому ж мосту в Києві.
"Відчували тоді, що маємо бути всі разом, як один", - зазначив музикант.
10 жовтня відбувся масований ракетний обстріл всієї України, який багато хто почав порівнювати з 24 лютого.
"Рашистські ракети в чергове тероризували Україну і Київ. Та їм ніколи не вдасться зруйнувати міст між душами і серцями українців!", - додав Вакарчук.
10 жовтня окупанти вдарили по Києву, Львову, Дніпру, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині та інших регіонах.
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