Відео Святослав Вакарчук виклав у себе в Instagram.

Український артист знову зіграв на скляному пішохідно-велосипедному мосту у Києві, щоб підтримати українців. У мережі зʼявилось шокуюче відео вибуху 10 жовтня під мостом, але міст вистояв.

"Сьогодні я на нашому пішохідно-велосипедному мосту заспівав пісні, зокрема, "Місто Марії", яка присвячена Маріуполю. І знаєте, чому? Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі Азовсталі", - прокоментував музикант.

Вакарчук пригадав, як за два дні до повномасштабного вторгнення разом з гуртом "Океан Ельзи" вони організували імпровізований виступ на цьому ж мосту в Києві.

"Відчували тоді, що маємо бути всі разом, як один", - зазначив музикант.

10 жовтня відбувся масований ракетний обстріл всієї України, який багато хто почав порівнювати з 24 лютого.

"Рашистські ракети в чергове тероризували Україну і Київ. Та їм ніколи не вдасться зруйнувати міст між душами і серцями українців!", - додав Вакарчук.

10 жовтня окупанти вдарили по Києву, Львову, Дніпру, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині та інших регіонах.

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