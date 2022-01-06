"Святвечір - найкраща мить для примирення": Зеленський привітав українців із Різдвом східного обряду
Президент України Володимир Зеленський привітав громадян України з Різдвом східного обряду
Відеозвернення він оприлюднив у Telegram.
Зеленський заявив, що Святвечір – це найкраща мить для порозуміння та примирення з усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе.
"Нехай у кожну родину прийде достаток, у домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання. Бажаю всім веселих сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят! Христос рождається! Славімо його!", - привітав президент українців.
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