"Святвечір - найкраща мить для примирення": Зеленський привітав українців із Різдвом східного обряду

Відеозвернення він оприлюднив у Telegram.

Зеленський заявив, що Святвечір – це найкраща мить для порозуміння та примирення з усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе.

"Нехай у кожну родину прийде достаток, у домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання. Бажаю всім веселих сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят! Христос рождається! Славімо його!", - привітав президент українців.



