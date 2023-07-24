Таємничі безпілотники над Москвою вбивають міфи про Росію
Кожен безпілотник над Москвою – це сигнал усім геополітичним хижакам, що Росія беззахисна перед іншими ядерними державами
Адже до безпілотників, які масово атакують столицю Росії може бути прикручений і інший, в тому числі ядерний заряд.
І тоді вже немає значення куди вони там долетіли. Має значення те, що російська система ППО нездатна їх перехопити на підльоті. Причому йдеться про звичайні безпілотники, які можна придбати, ну, майже у кожному "аліекспресі". А що як йтиметься про сучасну технологічну зброю?
У системі світового ядерного стримування мати ефективну систему ППО – це справа принципу. Бо вона дає можливість вразити ворога і не отримати удар у відповідь.
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І тому таємничі безпілотники над Москвою назавжди вбивають геополітичний авторитет Росії. Вони ставлять її не те що в другу, а третю лігу країн, які просто фізично не мають ефективної системи ППО, здатної прикрити власні "центри ухвалення рішень".
Про автора. Сергій Таран, політолог
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