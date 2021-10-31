Таїсію Петрову, яка стріляла з арбалету по вчителям у Полтаві, визнали неосудною
Полтавською окружною прокуратурою до суду направлено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 19-річної жительки Полтави Таїсії Петрової за фактом вчинення нею закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України)
Про це інформує Еспресо.TV.
"Відповідно до висновків експерта, у момент вчинення суспільно-небезпечного діяння дівчина не могла усвідомлювати своїх дій та керувати ними, тому вона не підлягає кримінальній відповідальності", - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.
Арбалет, з якого стріляла Петрова
Тож нападницю вирішено лікувати у психіатричній клініці.
Довідка
Згідно із ч. 2 ст. 19 Кримінального кодексу України, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кодексом, "перебувала в стані неосудності".
До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
- Нагадаємо, 6 вересня цього року колишня учениця комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради" зайшла у приміщення навчального закладу та з арбалета Man Kung "МК-150 AIR", заздалегідь придбаного в мережі, вистрілила у двох педагогів.
- Унаслідок інциденту вчителі отримали травми.
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