Таїсію Петрову, яка стріляла з арбалету по вчителям у Полтаві, визнали неосудною

Про це інформує Еспресо.TV.



"Відповідно до висновків експерта, у момент вчинення суспільно-небезпечного діяння дівчина не могла усвідомлювати своїх дій та керувати ними, тому вона не підлягає кримінальній відповідальності", - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Арбалет, з якого стріляла Петрова

Тож нападницю вирішено лікувати у психіатричній клініці.



Довідка



Згідно із ч. 2 ст. 19 Кримінального кодексу України, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кодексом, "перебувала в стані неосудності".



До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.