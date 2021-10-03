"Так важко ще не було". Бігун з Сумщини подолав 100 км пісків Сахари

Учасникам пропонувалися дві дистанції, на 50 і 100 км, передає Еспресо.TV.



"100 км по пустелі Сахара!!! Один пункт харчування і п’ять пунктів гарячої води, тільки один на останніх 40 км. І це в 36-40 тепла (ні в якому разі не виправдання, так для інформації)", - зазначає українець.



"Так важко ще не було, після того як "накрило", вирішив доходити, підходити, доповзати за всяку ціну. Результат - 11-й в абсолюті, восьмий серед чоловіків", - написав Євген Глива на своїй сторінці після фінішу.





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