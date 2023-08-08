"Так, як нас підтримують англійці, ніхто нас не підтримує": Шевченко про Game4Ukraine
Легенда українського футболу Андрій Шевченко подякував англійцям, які допомогли в організації благодійного матчу Game4Ukraine
Про це повідомляє "Трибуна".
"По-перше, хочу подякувати усім футболістам, хто долучився до цього матчу. Ви бачите, яка кількість гравців – більше ніж 40, це дуже приємно і важливо. Дуже важливо подякувати волонтерам, які працювали дуже довго над цією грою. Я думаю, що все вийшло, люди прийшли. Дуже важливо буде зараз зібрати ті кошти, які потрібні на відбудову школи – це надголовне", - сказав Андрій Шевченко.
Екстренер збірної України також відзначив підтримку англійців.
"Думаю, це дуже важливий сигнал був для всього світу, бо, наскільки я знаю, трансляція була десь на 200 країн. Так, як нас підтримують англійці, ніхто нас не підтримує. Вони тут дали зелене світло для всього. ЗМІ дуже нас підтримують, люди нас підтримують. Я думаю, це головне для України сьогодні", - сказав Шевченко.
Game4Ukraine
Game4Ukraine організували амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Гра пройшла у Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж".
Мета - зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад обстріляли російські війська 4 березня 2022 року. Ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Частина будівлі повністю зруйнована.
У матчі Game4Ukraine зіграла команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка. До благодійного івенту залучили знаменитих українських та іноземних футболістів, тренерів і навіть акторів. Гра закінчилась внічию 2:2.
Фото: Getty Images
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