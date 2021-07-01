Так званий “антиахметовський” законопроєкт 5600 вдарить по українцях, — експерт

Таку позицію висловив Тарас Котов, юрист та член політради у "Демократичній Сокирі", в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.

“Законопроєкт доносять депутатам, начебто він антиахметовський. Там дві речі підпадають під удар: перша — це зростання податкового навантаження на залізні руди. З іншого боку — це унеможливлення переносу мінуса підприємства з минулого періода в наступний, можна буде переносити лише половину”, — розповів Котов.

Він додав, що певною мірою зростає екологічний податок. На цьому, за словами експерта, проблеми Ахметова завершуються і починаються складнощі пересічного українця.

“Там під удар відразу потрапляє нерухомість, аграрії, весь ринок спирту і алкогольних напоїв. І вкотре нам обіцяли дерегуляцію, а замість того — підвищують повноваження фіскалів настільки, що вони починають порушувати права людини. Там є така норма: якщо у Податкової є враження, що у підприємства податковий борг і це ще не доведено в суді, вона вже може заборонити директору підприємства виїхати з країни”, — додав Котов.