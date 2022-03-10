Такого удару в спину ми не очікували: українська влада була готова до вторгнення Росії, але не до нападу з боку Білорусі, - Данілов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Свобода Live.

"Ми не могли суспільству сказати, що буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Росії, щоб тут почався хаос", - пояснив він.

Данілов сказав, що влада чітко розуміла, що вторгнення російських військ відбудеться, але не була готова до атаки з боку Білорусі.

"Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка", - визнав секретар РНБО.

Він уточнив, що влада готувалася до загострення на харківському, сумському, луганському і кримському напрямках.