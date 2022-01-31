"Такої вірогідності немає": Резніков про загрозу окупації Харкова Росією

Про це він сказав у інтерв'ю виданню LB.ua.



Олексій Резніков зауважив, що для України більш ризикованим напрямком є східний, а не білоруський.



На питання про те, що ЗСУ за вісім років уже вивчили ландшафт на Сході, а наступ з Півночі - інший досвід, він відповів: "Експерти під час свого аналізу взяли лише смугу окупованої території - 409 км. Вони забувають про Харків, чомусь забувають про нижній південь з Азова".



Міністр наголосив, що східно-південна частина України та кордон у районі Харківщини - це теж кордон з РФ.



Олексій Резніков також повідомив, чи є вірогідність, що Росія окупує Харків.



"На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність - це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - зазначив очільник Міноборони.



Він додав, що Росія опрацьовує різні плани вторгнення в разі ухвалення відповідного політичного рішення.



"Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", - пояснив міністр.



Він зауважив, що вторгнення до України призведе серйозну низку втрат для Росії.



"Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", - уточнив Олексій Резніков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований.

У відповідь харківський мер Ігор Терехов попросив мешканців Харкова зберігати спокій на тлі відомостей про можливу окупацію міста Росією та заявив, що "місто залишиться спокійним, нехай росіяни не розтуляють рота".

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що слова Зеленського були лише прикладом та гіпотетичним сценарєм.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області стабільна

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