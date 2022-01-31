"Такої вірогідності немає": Резніков про загрозу окупації Харкова Росією
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 100-відсоткової вірогідності російського вторгнення до Харкова немає
Про це він сказав у інтерв'ю виданню LB.ua.
Олексій Резніков зауважив, що для України більш ризикованим напрямком є східний, а не білоруський.
На питання про те, що ЗСУ за вісім років уже вивчили ландшафт на Сході, а наступ з Півночі - інший досвід, він відповів: "Експерти під час свого аналізу взяли лише смугу окупованої території - 409 км. Вони забувають про Харків, чомусь забувають про нижній південь з Азова".
Міністр наголосив, що східно-південна частина України та кордон у районі Харківщини - це теж кордон з РФ.
Олексій Резніков також повідомив, чи є вірогідність, що Росія окупує Харків.
"На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність - це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - зазначив очільник Міноборони.
Він додав, що Росія опрацьовує різні плани вторгнення в разі ухвалення відповідного політичного рішення.
"Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", - пояснив міністр.
Він зауважив, що вторгнення до України призведе серйозну низку втрат для Росії.
"Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", - уточнив Олексій Резніков.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований.
- У відповідь харківський мер Ігор Терехов попросив мешканців Харкова зберігати спокій на тлі відомостей про можливу окупацію міста Росією та заявив, що "місто залишиться спокійним, нехай росіяни не розтуляють рота".
- Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що слова Зеленського були лише прикладом та гіпотетичним сценарєм.
- Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області стабільна
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