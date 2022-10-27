Тактично Росія зараз нас переграє: ядерний шантаж - це прикриття, - Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я бачу, що багато у чому Росія змінила свої дії, й тактичні зміни є очевидними. З військових питань вони перейшли до комплексного плану руйнування інфраструктури, тобто хочуть вбити нашу економіку. Спочатку росіяни планують зруйнувати систему електропостачання, а далі вони ще мають газовий кран і навіть на своїй території можуть підірвати трубу, аби на якийсь час відрізати Україну. План у них є, і зараз він реалізується. А ядерний шантаж, на мою думку, це прикриття", - пояснив дипломат.



Валерій Чалий нагадав, що ще у березні ми чули про балістичні ракети, потім розкручувалася тема про тактичну ядерну зброю, далі були погрози щодо захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС, а наступним кроком вже була "брудна бомба". Вони ще придумають купу речей для того, щоб прикрити основну свою мету.



"Основна їх мета полягає, щоб зараз нас примусити до перемир'я через атаки не тільки на інфраструктуру, а позбавити всю Україну можливостей економічної протидії цій агресії. А у військовому плані – закріпитися на тих позиціях, на яких вони сьогодні є або максимум відійти на лівий берег річки Дніпро, також втримати за собою Донецьк, Луганськ, Крим, тобто зберегти зв'язок на півдні та постачання води до Криму. Такі їх реалістичні плани й акцент робиться на тому, що робив Суровікін у Сирії, тобто руйнування інфраструктури", - зазначив Чалий.



Дипломат зауважив, що зараз ми разом з партнерами програємо стратегічну ініціативу.



"Ми свої сили сконцентрували на знищення іранських дронів, що і потрібно Росії. А ми маємо сконцентрувати всі свої сили, щоб перевернути піраміду, бо наша проблема не у ризику зупинення зернової угоди, а у тому, що Путін може добитися гуманітарної катастрофи в Україні. Зараз Росія тактично нас переграє і ми маємо виробити чітку стратегію протидії у цьому підході, бо ми так програємо у стратегії. Ми зараз можемо програти тактику, а могли б швидше досягти успіху", - підкреслив дипломат.

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