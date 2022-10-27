Про це він заявив під час виступу на Валдайському форумі.

Диктатор сказав, що це "неминуча логіка подій", яку вигадала не Росія. Він також звинуватив Україну у вбивстві "ексголови" невизнаної "ДНР", що призвело до загострення конфлікту.

"Представники київського режиму публічно відмовилися від виконання Мінських домовленостей. Вони публічно заявили, що жоден пункт їх не влаштовує, напряму заявили, що не робитимуть цього, колишній президент підписував угоди розуміючи, що не буде їх виконувати", - заявив Путін.

Він наголосив, що визнання "незалежності" Донбасу - єдине рішення, яке могла прийняти РФ і що прийняття до складу Росії - виключно "воля" людей.

"Для нас це означало, що ми маємо щось робити. Ми мали щось робити з Донбасом - люди 8 років під обстрілами живуть, і обстріли тривають досі. Ми мали щось вирішити: визнати їх незалежність. Але визнати їх незалежність і просто кинути не можна - вони самі не виживуть", - сказав президент РФ.

Він також прокоментував відносини РФ із Заходом, та зазначив, що наразі у світу є "два шляхи" - або накопичувати проблеми чи йти на "рівноправну розмову про спільне майбутнє" та разом шукати рішення для врегулювання конфліктів.

"Перед людством два шляхи - або далі накопичувати проблеми, які рано чи пізно нас розчавлять, або ж разом шукати рішення - не ідеальні, але робочі. Які зроблять наш світ більш стабільним та безпечним. Рано чи пізно Заходу доведеться почати рівноправну розмову про спільне майбутнє. І чим раніше, тим краще", - сказав Путін.

Російський диктатор звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні, провокаціях на Тайвані, дестабілізації світового продовольчого та енергетичних ринків та знищенні європейських газопроводів. Він заявив, що Росія ще минулого року пропонувала вибудувати довіру та побудувати системи колективної безпеки, проте світ відкинув ці пропозиції.

"Влада над світом - це те, що Захід поставив на кон у своїй небезпечній, кривавій та брудній грі. Ця гра заперечує суверенітет країн та народів, їх самобутність та унікальність, не ставить ні у що інтереси інших держав. Це те, що не визнається, але те, що ми бачимо на практиці", - заявив диктатор.

21 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що "Путін став відкритішим до переговорів".

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