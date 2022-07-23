Талібан перекидає етнічних таджиків на кордон з Таджикистаном. Готується напад, - Anadolu

Про це пише Anadolu Agency.

Керівництво руху Талібан направило до провінції Бадахшан (на кордоні з Таджикистаном) підрозділ, що складається з етнічних таджиків. Про це кореспонденту Anadolu повідомив один із членів афганського руху в Бадахшані, який попросив не розголошувати його ім'я.

За його словами, бойовики зосереджуються на кордоні, де проходять підготовку. Загін отримав назву "Рух талібів Таджикистану". Угруповання, яке очолить громадянин Таджикистану Мехді Арселан (справжнє ім'я Мухаммед Шаріпов), має намір розпочати збройну боротьбу проти таджицького уряду. У Таджикистані керівник угрупування включений до списку терористів, які розшукуються.

За даними місцевих джерел, Талібан має намір передати "таджицьким талібам" управління безпекою п'ятьох районів Бадахшана. Видання повідомляє, що наразі збройне формування налічує 200 людей. Зброю та боєприпаси постачає Талібан.

Журналісти додають, що офіційні представники руху Талібан спростували інформацію про свою причетність до створення угруповання.

7 травня очільник Національного фронту опору Ахмад Масуд заявив про захоплення трьох північних районів у країні, де перебувають при владі таліби, оголосивши про початок широкого військового наступу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb