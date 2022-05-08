В Афганістані противники Талібану розпочали воєнний наступ
7 травня очільник Національного фронту опору Ахмадом Масудом заявив про захоплення трьох північних районів у країні, де перебувають при владі таліби, оголосивши про початок широкого військового наступу
Воєнні дії в долині Панджшер першим збройним наступом на сили Талібану від моменту повернення до влади Національного фронту опору, інформує AFP.
"Від учорашнього вечора, коли Ахмад Масуд... наказав своїм військам розпочати наступ, у Панджшері було звільнено три великі райони", – сказав представник опору Алі Назарі.
Повстанці захопили головну дорогу, спостережні пункти та села в районах, далі – оточили талібів у офісах.
Алі Назарі розповів, що наступ триватиме у 12 провінціях, де наявні його сили, переважно на півночі.
Жителі Панджшеру, повідомили, що вночі, 6 травня, йшли важкі бої. Це підтвердив і місцевий командир талібів.
Утім уряд Талібану заперечив заяви Національного фронту опору, ствердивши, що в Панджшері та інших частинах країни не було "воєнних інцидентів".
"Твердження деяких повстанців у ЗМІ не відповідають дійсності", – заявив у твіттері речник талібів Забіхулла Муджахід.
Відомо, що в регіоні особливо шанують Ахмада Шаха Масуда, якого називають Левом Панджшера. Його вбили бойовики Аль-Каїди у 2001 році за два дні до терактів 11 вересня. Відтоді лідером став його син, який організував опір разом з іншими афганськими лідерами у вигнанні.
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