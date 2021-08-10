"Талібан" захопив ще дві столиці провінцій Афганістану

Про це повідомляє УП з посиланням на АР.

Два депутати з Самангану заявили, що столиця провінції Айбак впала без опору.

За словами Мохаммада Нура Рахмани, глави ради Сарі-Пул, таліби захопили столицю провінції після більш ніж тижневого опору афганських військ.

Станом на 9 серпня, таліби контролювали п'ять з 34 столиць провінцій країни.

8 серпня стало відомо, що таліби взяли Кундуз - найбільше місто півночі, яке контролює дороги до країн Центральної Азії - Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану.

Того ж дня США завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном