"Талібан" захопив ще дві столиці провінцій Афганістану
Таліби захопили Сарі-Пул та Саманган - дві столиці провінцій у Афганістані
Про це повідомляє УП з посиланням на АР.
Два депутати з Самангану заявили, що столиця провінції Айбак впала без опору.
За словами Мохаммада Нура Рахмани, глави ради Сарі-Пул, таліби захопили столицю провінції після більш ніж тижневого опору афганських військ.
Станом на 9 серпня, таліби контролювали п'ять з 34 столиць провінцій країни.
- 8 серпня стало відомо, що таліби взяли Кундуз - найбільше місто півночі, яке контролює дороги до країн Центральної Азії - Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану.
- Того ж дня США завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном
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