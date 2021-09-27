"Талібан" заявив про втручання Таджикистану у внутрішні справи Афганістану

Про це повідомляє hromadske.

"Таджикистан втручається в наші справи, на кожну дію є протидія", - заявив виконувач обов'язків заступника голови уряду Афганістану Абдул Гані Барада.

"Талібан" оголосив, що відправив "тисячі своїх військових" у провінцію Тахор, яка межує з Таджикистаном. В угрупованні заявили, що діють "для усунення загроз безпеки та інших потенційних загроз"



Як розповів представник прикордонних військ Таджикистану, у його країні уважно слідкують за такими повідомленнями.

"Наскільки нам відомо, тисячі не прибули, але якщо навіть десять людей зберуться разом, ми сприймемо це як загрозу і будемо готові", - сказав прикордонник.

Влада Таджикистану раніше заявляла, що деякі угруповання, які складаються з таджиків і кавказців, нібито готують вторгнення. "Талібан" спростував такі плани.