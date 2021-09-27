"Талібан" заявив про втручання Таджикистану у внутрішні справи Афганістану
Угруповання "Талібан" заявило, що Таджикистан втручається у внутрішні справи захопленого ними Афганістану
Про це повідомляє hromadske.
"Таджикистан втручається в наші справи, на кожну дію є протидія", - заявив виконувач обов'язків заступника голови уряду Афганістану Абдул Гані Барада.
"Талібан" оголосив, що відправив "тисячі своїх військових" у провінцію Тахор, яка межує з Таджикистаном. В угрупованні заявили, що діють "для усунення загроз безпеки та інших потенційних загроз"
Як розповів представник прикордонних військ Таджикистану, у його країні уважно слідкують за такими повідомленнями.
"Наскільки нам відомо, тисячі не прибули, але якщо навіть десять людей зберуться разом, ми сприймемо це як загрозу і будемо готові", - сказав прикордонник.
Влада Таджикистану раніше заявляла, що деякі угруповання, які складаються з таджиків і кавказців, нібито готують вторгнення. "Талібан" спростував такі плани.
- Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху "Талібан" відбулася в Катарі.
- Очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що держава надасть допомогу Афганістану, де встановило режим угруповання "Талібан"
- Міністр закордонних справ Катару домовився з "Талібаном" про розвиток відносин.
- Рух "Талібан", який захопив Афганістан, повідомив, що провів перемовини з представниками Киргизстану.
- Міністерство фінансів США видало дві ліцензії на фінансові транзакції з рухом "Талібан" і угрупованням "Мережа Хаккані"
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