Таліби без бою узяли Джелалабад
Талібан встановив свій контроль над афганським містом Джелалабад. Про це кажуть як офіційні представники Афганістану, так і самі бойовики
До цього Кабул і Джелалабад залишалися останніми великими містами на сході Афганістану, які перебували під контролем уряду країни, передає Еспресо.TV.
Як наголошує Al Jazeera, Джалалабад здався без бою.
На цю ж обставину звертає увагу і агенція Reuters.
Над Джелалабадом майорять прапори талібів.
Це ключове східне місто, яке також є столицею провінції Нангаргар, впало рано вранці в неділю, 15 серпня 2021 року.
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Таким чином, столиця країни Кабул наразі є останньою великою міською територією, що знаходиться під контролем решток держапарату світського президента Ашрафа Гані.
Крім того, таліби заявили про загарбання протягом суботи, 14 серпня 2021 року, дев'яти провінційних центрів в Афганістані за добу
"Провінції Пактіка, Пактія, Кунар, Фар’яб, Балх і Лагман перейшли під контроль Ісламського Емірату Афганістан (назва держави талібів - ред.). В ході цих завоювань тисячі солдатів, поліції та інших збройних сил протиборчої сторони склали зброю і приєдналися до моджахедів Ісламського Емірату", - йдеться в офіційній заяві руху, на яку посилається Інтерфакс-Україна.
У ній також наголошується, що "тисячі одиниць легкої і важкої зброї, мільйони боєприпасів, тисячі військових і невійськових транспортних засобів, і обладнання були узяті моджахедами в усіх провінціях".
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