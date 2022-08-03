"Там, де інші не виживуть, українці здатні будувати і розвивати": психологиня про виснаження від війни
Українці демонструють низький рівень психологічного виснаження, тому люди ще не виснажені війною
Про це в ефірі Еспресо сказала психологиня Маріанна Ткалич.
"Ми міряємо рівень психологічної життєстійкості з початку війни і він іноді дещо западає, тобто стає вищим, але, в цілому, він достатньо помірний. В нас хороший рівень подолання психологічних складнощів. Непогана економічна поведінка - ми готові шукати нову роботу, змінювати професію". - зазначила вона.
Ткалич додала, що багато громадян вважає, що в Україні є можливості реалізувати себе та досягти успіху.
"Це немаленька цифра і війна її не похитнула і в деяких питаннях навіть підвищила. В нас зросла кількість людей, які хочуть бути підприємцями. Ми ще демонструємо низький рівень психологічного виснаження, тому ми ще не виснажились війною", - сказала психологиня.
На її думку, в українців сформувався уже певний імунітет.
"Нас за останні 30 років спіткало багато негараздів, економічних криз та політичних змін. Ми вже адаптувались, і там, де інші не виживуть, ми не лише виживаємо, а здатні будувати і розвивати. Жити більш-менш нормальним життям, наскільки це можливо в умовах війни, вірити в успіх, перемогу. Ми можемо бути прикладом для багатьох", - підсумувала Ткалич.
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