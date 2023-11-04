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"Там смертю пахне": Усик розповів про свою поїздку на передову

4 листопада, 2023 субота
21:12
Спорт Олександр Усик

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як йому вдалось потрапити на передову

Про це повідомляє TNT Sports Boxing, пише "Трибуна".

"Я їздив підтримати хлопців. Хотів до них туди, але вони кажуть: "Слухай, тіп, давай займайся своєю роботою, в тебе гарно це виходить, ти допомагаєш нам. І вали звідси". Я був у таких місцях… Коли вийшов з машини, ми йшли по окопах, були прильоти. Ми там чекали, і я про що подумав. Я почав нюхати, що відбувається? Там смертю пахне. Знаєте, коли ти відчуваєш: весна. Ти нюхаєш – трава пахне, листя, ну тобто якось природою. А тут такий тяжкий запах. Я сказав: "Смертю пахне", і хтось скаже: "А як же вона пахне?" – Важкістю якоюсь такою, негативом. Не хочеться там перебувати", - каже Олександр Усик.

За словами Усика, на початку повномасштабної війни він був у теробороні, але Віталій Кличко закликав його допомогти Україні по-іншому.

"Я розмовляв з обома братами Кличками. Коли ми тільки на початку вступили в тероборону, я спілкувався з Віталієм Володимировичем. Він каже: "Молодець, що ти там, все таке, але ти більше зробиш, якщо будеш говорити в Європі й Америці про те, що в нас відбувається. І ти зможеш допомогти своїй країні трошки по-іншому". Я хочу вам так сказати: моя перемога – це загальна перемога всього українського народу, а поразка – це особиста. Перемога має багато батьків, а поразка – сирота", – зізнався боксер.

Бій Усик - Ф'юрі 

Українець та британець мали зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії. 

Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Франсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту. 

Проте після складного поєдинку з Нганну, британець сам відмовився битись у 2023 році через отримані розсічення. Очікується, що бій буде перенесено на лютий наступного року. 

Олександр Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

Україна
Бокс
Віталій Кличко
ЗСУ
Олександр Усик
Війна з Росією
Військові новини
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