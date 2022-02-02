Танення льодовикового щита Гренландії за 20 років підвищило рівень світового океану на 1,2 сантиметра
Танення льодовикового щита Гренландії призвело до підвищення рівня світового океану на 1,2 сантиметра за останні 20 років
Про це повідомляє dpa-international.
За даними супутникової місії GRACE, льодовиковий щит Гренландії втратив близько 4 700 гігатонн льоду (одна гігатонна дорівнює 1 млрд тонн - ред.) з початку вимірювань у квітні 2002 року - цієї кількості достатньо, щоб затопити на півметра всю територію Сполучених Штатів.
Льодовиковий щит Гренландії займає чотири п’ятих загальної площі найбільшого острова Землі. Більшим за нього є лише Антарктичний льодовиковий щит.
Видання пише, що Гренландія особливо постраждала від зміни клімату, тому що Арктика прогрілася значно більше, ніж будь-який інший регіон Землі.
- Нагадаємо, 19 серпня 2021 у льодовиках Гренландії втретє за десятиріччя температура піднялась вище нуля - це спричинило перший задокументований дощ з моменту постійних спостережень у 1950 році.
- 22 грудня 2021 на півночі Гренландії зареєстрували рекордно високу температуру повітря: +8,3 °C.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.19
Купівля 28.19Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе