Танення льодовикового щита Гренландії за 20 років підвищило рівень світового океану на 1,2 сантиметра

Про це повідомляє dpa-international.



За даними супутникової місії GRACE, льодовиковий щит Гренландії втратив близько 4 700 гігатонн льоду (одна гігатонна дорівнює 1 млрд тонн - ред.) з початку вимірювань у квітні 2002 року - цієї кількості достатньо, щоб затопити на півметра всю територію Сполучених Штатів.



Льодовиковий щит Гренландії займає чотири п’ятих загальної площі найбільшого острова Землі. Більшим за нього є лише Антарктичний льодовиковий щит.



Видання пише, що Гренландія особливо постраждала від зміни клімату, тому що Арктика прогрілася значно більше, ніж будь-який інший регіон Землі.

Нагадаємо, 19 серпня 2021 у льодовиках Гренландії втретє за десятиріччя температура піднялась вище нуля - це спричинило перший задокументований дощ з моменту постійних спостережень у 1950 році.

22 грудня 2021 на півночі Гренландії зареєстрували рекордно високу температуру повітря: +8,3 °C.