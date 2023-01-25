"Tanke shön": у світі привітали рішення Німеччини про передачу Україні танків

Про це міністри закордонних справ написали у твіттері.

"Правильне рішення союзників і друзів НАТО відправити основні бойові танки в Україну. Разом з Challenger 2 вони посилять оборонну вогневу міць України. Разом ми прискорюємо наші зусилля, спрямовані на те, щоб Україна перемогла у цій війні і забезпечила тривалий мир", - зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

До подяки Німеччині за рішення відправити Україні танки долучився також прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Передачу зброя нашій країні він назвав "великим кроком вперед, щоб зупинити Росію".

"Франція вітає рішення Німеччини, яке продовжує та збільшує підтримку, яку ми розпочали постачання наших AMX10 RC", - прокоментувала пресслужба Єлисейського палацу.

Міністр закордонних справ Литви відреагував картинкою з українським прапором і видозміненим "Дякуємо" німецькою.

"Вітаю рішення уряду Німеччини надати Україні танки Leopard 2 та дозволити це іншим союзникам", - написав глава МЗС Латвії, також додавши "Tanke schön".

"Це важливий крок у тому, щоб допомогти Україні. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", - написав глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Увечері 24 січня видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard 2 в Україну.

25 січня у Reuters із посиланням на офіційну заяву ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

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