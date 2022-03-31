Танки, літаки, артилерійські системи. Ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний момент, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV.

"Сьогодні був складний дипломатичний день. Та пріоритети відомі – їх три: зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка нашої держави. Дуже детально поговорили з президентом Джозефом Байденом. Подякував США за новий пакет гумдопомоги, обсягом 1 млрд і додаткові 0,5 млрд прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз переломний момент, коли для нас принциповою є підтримка США. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати усю могутність демократичного світу. Якщо ми хочемо боротись за свободу разом, тоді ми просимо допомоги у наших партнерів. А якщо ми реально виборюємо свободу і захист для демократії разом, то маємо право вимагати допомогу у цей ключовий момент: танки, літаки, артилерійські системи. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія", - зазначив президент України.

Володимир Зеленський додав, що про це сьогодні говорив також у зверненні до парламенту та народу Норвегії.

"Однієї з держав, яка підтримала нас дуже відчутно. Закликав ще допомагати Україні. Говорив також з президентом Єгипту та спадкоємним принцом ОАЕ. Робимо все, щоби наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість на українській землі та в Чорноморському регіоні – це наш фундаментальний інтерес. Це наше виживання", - підкреслив глава держави.

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