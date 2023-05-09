Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час пресконференції в Дюссельдорфі, цитує Handelsblatt.

Він зазначив, що Rheinmetall намагається упродовж найближчих тижнів укласти низку угод з українськими компаніями. Вони стосуватимуться співпраці та створення спільних підприємств у сфері автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.

"Таким чином, ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", - наголосив Паппергер.

Він уточнив, що інвестиції в майбутні заводи надходитимуть від української сторони.

Як конкретний приклад, гендиректор Rheinmetall навів план щодо виготовлення в Україні основних бойових танків Panther. Про нього було відомо вже упродовж двох місяців. Згідно з планами концерну, можна буде виробляти до 400 танків на рік. Попередні переговори з Україною щодо цього проєкту є перспективними.