Танки, системи ППО і боєприпаси: Rheinmetall планує створити в Україні потужності для виробництва зброї
Найбільший німецький збройовий концерн Rheinmetall хоче створити в Україні потужності для виробництва боєприпасів, танків і засобів протиповітряної оборони
Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час пресконференції в Дюссельдорфі, цитує Handelsblatt.
Він зазначив, що Rheinmetall намагається упродовж найближчих тижнів укласти низку угод з українськими компаніями. Вони стосуватимуться співпраці та створення спільних підприємств у сфері автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.
"Таким чином, ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", - наголосив Паппергер.
Він уточнив, що інвестиції в майбутні заводи надходитимуть від української сторони.
Як конкретний приклад, гендиректор Rheinmetall навів план щодо виготовлення в Україні основних бойових танків Panther. Про нього було відомо вже упродовж двох місяців. Згідно з планами концерну, можна буде виробляти до 400 танків на рік. Попередні переговори з Україною щодо цього проєкту є перспективними.
- 5 травня німецький збройовий концерн Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів.
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