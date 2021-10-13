У Міноборони анонсували початок будівництва центру для обслуговування Bayraktar
Будівництво в Україні сервісного центру компанії Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 для ЗСУ, може розпочатися в листопаді
Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає Інтерфакс-Україна.
"Планується побудувати за рахунок компанії в Україні сервісний центр для обслуговування Bayraktar, та їх ремонту, і вже розпочалися роботи. Поки що у нас тривають бюрократичні процедури. Землю ми не передаємо Bayraktar, земля входить до земель оборони, а сервісний центр будують коштом Bayraktar", - сказав Таран.
Міністр зазначив, що будівництво центру може розпочатися в листопаді.
"Я сподіваюся, що найближчим часом, можливо, навіть наступного місяця", - додав Таран.
- Нагадаємо, турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розробляє проект із будівництва в Україні науково-дослідного центру та виробничого центру зі збору БПЛА.
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