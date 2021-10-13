У Міноборони анонсували початок будівництва центру для обслуговування Bayraktar

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає Інтерфакс-Україна.

"Планується побудувати за рахунок компанії в Україні сервісний центр для обслуговування Bayraktar, та їх ремонту, і вже розпочалися роботи. Поки що у нас тривають бюрократичні процедури. Землю ми не передаємо Bayraktar, земля входить до земель оборони, а сервісний центр будують коштом Bayraktar", - сказав Таран.

Міністр зазначив, що будівництво центру може розпочатися в листопаді.



"Я сподіваюся, що найближчим часом, можливо, навіть наступного місяця", - додав Таран.

Нагадаємо, турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розробляє проект із будівництва в Україні науково-дослідного центру та виробничого центру зі збору БПЛА.