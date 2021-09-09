Тарифи на газ найімовірніше будуть підвищуватися, — директорка ДП “Теплопостачання м. Одеси”

Таку позицію висловила Анна Позднякова, директор ДП "Теплопостачання м. Одеси", в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

““Нафтогаз” публічно озвучив ціну 7,42 грн/кубометр газу. Але це ціна без транспортування і без розподілу. Якщо ми додаємо усі ці складники — то виходимо майже на 9. Не підвищувати тарифи за таких умов не вийде”, — сказала Позднякова.

За її словами, уряд може вплинути на формування тарифів.

“Якщо будуть дотації, то тарифи вдасться втримати. Але сьогодні ще не запропоновано механізму. Немає жодної постанови Кабміну, яка б відображала усі дотації”, — зауважила директорка держпідприємства.