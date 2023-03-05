Тайсон дав несподівану пораду Усику, як перемогти Ф'юрі
Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що українцю Олександру Усику слід відмовитися від своєї звичної тактики, аби перемогти британця Тайсона Ф'юрі
Про це повідомляє Boxingscene.
На думку Тайсона, українець не матиме шансів на перемогу над британцем, якщо використовуватиме свою звичну тактику та намагатиметься перебоксувати суперника за очками, завдяки швидкості пересування по рингу.
"Усик не може бігати вічно. Тайсон збирається загнати його в кут, дістати його кількома ударами, і врешті-решт він завдасть йому болю. Усик збирається бігати весь поєдинок. Але він повинен зупинитися та боротися, щоб виграти бій. У певний момент йому доведеться стояти та битися", - сказав Тайсон.
Він висловив переконання, що судді не віддадуть перемогу Усику, якщо він уникатиме розміну ударами з Ф'юрі.
"Судді не віддадуть йому перемогу рішенням з Ф'юрі. Вони хочуть побачити бій. Після того, як вони спостерігали за бійкою між британцем та Деонтеєм Вайлдером, вони не збираються задовольнятися біганиною без ударів", - переконаний Тайсон.
На його думку, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу завершиться перемогою Ф'юрі.
"Тайсон Ф'юрі переможе", - підсумував Майк Тайсон.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 26 лютого стало відомо, що Ф'юрі наполягає, аби призовий фонд поєдинку з Усиком розподілявся у пропорції 60:40 на його користь.
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