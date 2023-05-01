Тайсон спрогнозував, хто перерве гегемонію найбагатшого боксера світу
Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що Девід Бенавідес зі США переможе мексиканця Сауля Альвареса
Про це повідомляє BoxingSocial.
За його словами, кращі часи абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауля Альвареса залишилися позаду, а панування у дивізіоні незабаром захопить Девід Бенавідес. На його думку, американець здатен перемогти навіть Дмитра Бівола, який завдав Канело поразки у напівважкій категорії (до 79,2 кг)
"Бенавідес - мій хлопець. Гадаю, він може перемогти будь-кого в дивізіоні. Люблю Канело, але він не зможе здолати Девіда. Його кращі часи залишилися позаду. Вважаю, Бенавідес міг би перемогти навіть хлопця, який побив Канело, - Бівола", - сказав Тайсон.
26-річний Девід Бенавідес 26 березня переміг американця Калеба Планта та став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
32-річний Сауль Альварес наступний поєдинок проведе 6 травня проти британця Джона Райдера.
Канело є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За 2022 рік мексиканець заробив $90 млн.
- 6 березня Майк Тайсон назвав Девіда Бенавідеса найнебезпечнішим боксером сучасності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе