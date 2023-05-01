Про це повідомляє BoxingSocial.

За його словами, кращі часи абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауля Альвареса залишилися позаду, а панування у дивізіоні незабаром захопить Девід Бенавідес. На його думку, американець здатен перемогти навіть Дмитра Бівола, який завдав Канело поразки у напівважкій категорії (до 79,2 кг)

"Бенавідес - мій хлопець. Гадаю, він може перемогти будь-кого в дивізіоні. Люблю Канело, але він не зможе здолати Девіда. Його кращі часи залишилися позаду. Вважаю, Бенавідес міг би перемогти навіть хлопця, який побив Канело, - Бівола", - сказав Тайсон.

26-річний Девід Бенавідес 26 березня переміг американця Калеба Планта та став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

32-річний Сауль Альварес наступний поєдинок проведе 6 травня проти британця Джона Райдера.

Канело є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За 2022 рік мексиканець заробив $90 млн.