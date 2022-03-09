Тайвань вивчає український досвід боротьби з північним навіженим сусідом
Військові експерти Тайваню вивчають успішний досвід спротиву України російському вторгненню.
Про це повідомляє Reuters.
Так, Тайвань, який постійно перебуває під загрозою китайського втогнення, з початком російської агресії підняв рівні тривоги.
Тайвань стежить за використанням Росією високоточних ракет, а також за тактично продуманим опором України уважно стежать в колах безпеки на Тайвані, чиї сили поступаються китайськими.
При цьому президент Тайваню Цай Інвень відстоює ідею "асиметричної війни" і експерти відзначають, що саме таку стратегію успішно використовує Україна.
"Українські військові в повній мірі використовують асиметричну війну, дуже ефективно і поки що успішно стримують просування Росії", – зазначив директор Вищого інституту досліджень китайської військової справи Тайваньського національного університету оборони Ма Ченг-Кун.
При цьому, експерти відзначають ще одну перевагу Тайваню – це відсутність сухопутного кордону з Китаєм.
- Нагадаємо, питання Тайваню порушувалося на віртуальній зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена у листопаді 2021 року. Тоді лідер Китаю застеріг президента США "не гратися з вогнем", адже уряд Байдена обіцяв надати підтримку частково визнаній державі, яку КНР прагне повернути до свого складу.
- 1 березня МЗС Тайваню повідомило про відправку Україні 27 тонн медичних товарів. "У той час як Китай стоїть на боці Росії в "необмеженому альянсі", Тайвань зі свободою й демократією бореться з розширенням авторитаризму", - пояснив Тайвань свою позицію.
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