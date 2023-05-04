Тайвань заявив про відкладення поставок 66 удосконалених F-16 зі США і спробу мінімізувати збитки
Постачання 66 нових винищувачів F-16V зі Сполучених Штатів було відкладено через збої в ланцюзі поставок. Нині міністерство оборони країни працює над мінімізацією збитків і усуненням недоліків
Про це заявив міністр оборони Тайваню Чіу Куо, пише Reuters.
Перша поставка нових винищувачів F-16V мала бути у четвертому кварталі 2023 року, але її відклали до третього кварталу 2024-го через збої в ланцюжку поставок, які пов'язані з пандемією.
Виступаючи перед журналістами в парламенті, Чіу сказав, що Тайвань звернувся до Сполучених Штатів з проханням "заповнити дефіцит", включаючи постачання запасних частин для флоту.
"Використовується кілька каналів, і ми зводимо до мінімуму збитки від цього", - заявив чиновник.Також він додав, що Тайвань досі розраховує отримати повне замовлення до 2026 року.
У 2019 році США схвалили продаж Тайваню винищувачів Lockheed Martin Corp F-16 на суму 8 мільярдів доларів. Ця угода має збільшити парк F-16 на острові до понад 200 літаків.
Тайвань переобладнав 141 винищувач F-16A/B у тип F-16V і до того ж замовив 66 нових F-16V, які мають нову авіоніку, озброєння та радіолокаційні системи, щоб краще протистояти китайським військово-повітряним силам.
Зауважимо, що з минулого року Тайвань скаржився на затримки поставок американської зброї. Наприклад, зенітних ракет Stinger, оскільки виробники переключають постачання в Україну, яке допомагає відбивати агресію зі сторони РФ.
- Як відомо, у Тайвані пройдуть щорічні військові навчання "Хань Куан". Цього року вони будуть зосереджені на боротьбі з блокадою острова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.96
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.72
- Актуальне
- Важливе