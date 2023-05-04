Про це заявив міністр оборони Тайваню Чіу Куо, пише Reuters.

Перша поставка нових винищувачів F-16V мала бути у четвертому кварталі 2023 року, але її відклали до третього кварталу 2024-го через збої в ланцюжку поставок, які пов'язані з пандемією.

Виступаючи перед журналістами в парламенті, Чіу сказав, що Тайвань звернувся до Сполучених Штатів з проханням "заповнити дефіцит", включаючи постачання запасних частин для флоту.

"Використовується кілька каналів, і ми зводимо до мінімуму збитки від цього", - заявив чиновник.Також він додав, що Тайвань досі розраховує отримати повне замовлення до 2026 року.

У 2019 році США схвалили продаж Тайваню винищувачів Lockheed Martin Corp F-16 на суму 8 мільярдів доларів. Ця угода має збільшити парк F-16 на острові до понад 200 літаків.

Тайвань переобладнав 141 винищувач F-16A/B у тип F-16V і до того ж замовив 66 нових F-16V, які мають нову авіоніку, озброєння та радіолокаційні системи, щоб краще протистояти китайським військово-повітряним силам.

Зауважимо, що з минулого року Тайвань скаржився на затримки поставок американської зброї. Наприклад, зенітних ракет Stinger, оскільки виробники переключають постачання в Україну, яке допомагає відбивати агресію зі сторони РФ.