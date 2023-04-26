Тайвань проведе навчання з деблокади острова через дії Китаю

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Тайваню.

Основна увага навчань буде зосереджена на "збереженні" бойових сил і "морському перехопленні".

Міноборони Тайваню заявило, що навчання "Хань Куан" будуть розділені на дві частини: теоретичне навчання з 15 по 19 травня і мобілізація сил із 24 по 28 липня, які візьмуть участь у навчаннях з бойовою стрільбою.

Військово-морський елемент об'єднає морські, повітряні і сухопутні сили для нападу на ворожі сили і десантні кораблі, а також для захисту морських шляхів і протидії спробам блокади.

"Звичайно, наші навчання базуються на загрозі вторгнення комуністів на Тайвань і їхніх нещодавніх військових навчаннях навколо Тайваню", – заявив на прес-конференції начальник бойового планування міністерства генерал Лін Вень-хуан (Lin Wen-huang).