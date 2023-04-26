Тайвань проведе навчання з деблокади острова через дії Китаю
Щорічні тайванські військові навчання "Хань Куан" цього року будуть зосереджені на боротьбі з блокадою острова
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Тайваню.
Основна увага навчань буде зосереджена на "збереженні" бойових сил і "морському перехопленні".
Міноборони Тайваню заявило, що навчання "Хань Куан" будуть розділені на дві частини: теоретичне навчання з 15 по 19 травня і мобілізація сил із 24 по 28 липня, які візьмуть участь у навчаннях з бойовою стрільбою.
Військово-морський елемент об'єднає морські, повітряні і сухопутні сили для нападу на ворожі сили і десантні кораблі, а також для захисту морських шляхів і протидії спробам блокади.
"Звичайно, наші навчання базуються на загрозі вторгнення комуністів на Тайвань і їхніх нещодавніх військових навчаннях навколо Тайваню", – заявив на прес-конференції начальник бойового планування міністерства генерал Лін Вень-хуан (Lin Wen-huang).
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острова. Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наступного дня після імітації Китаєм "високоточних ударів" по Тайваню міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів.
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