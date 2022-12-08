Про це повідомляє видання APA.

Зазначається, що італійський театр опери та балету La Scala відкрив сезон російською оперою "Борис Годунов" Модеста Мусоргського. на тлі українських протестів проти того, що ця культурна подія є пропагандистською перемогою Кремля під час російського вторгнення в Україну.

Відомо, що біля театру зібралась група з близько 30 українців, щоб протестувати проти висвітлення російської культури. Вони наголосили, що ця культурна подія є пропагандистською перемогою Кремля під час російського вторгнення в Україну і прямо зараз президент РФ Путін веде війну, яка базується на запереченні унікальної української культури.

"Це маніфестація проти російської пропаганди, яка використовує власну культуру задля просування на Заході антидемократичного ультранаціоналістичного наративу "русского міра", - заявили організатори протестної акції.

Активістів тримали на головній площі, далеко від будь-якої взаємодії з політиками, які прибули до театру. Серед них були президент Італії Серджо Маттарелла, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відповідаючи на тези українців, президентка Єврокомісії похвалила їх як "фантастичних, хоробрих і мужніх людей", але сказала, що російську культуру не слід ототожнювати з Путіним.

"Ми не повинні дозволити Путіну знищити все це", - сказала фон дер Ляєн, маючи на увазі російських письменників і композиторів, в тому числі Модеста Петровича Мусоргського, автора "Бориса Годунова".

Мелоні запевнила, що Італія підтримує Україну в її захисті від російської агресії, також намагалася провести межу між культурою та політикою.

"Ми не маємо нічого проти російського народу, російської історії, російської культури. Ми маємо щось проти тих, хто зробив політичний вибір вдертися в суверенну країну".

Про намір поставити на сцені La Scala оперу "Борис Годунов" стало відомо ще 9 червня. Тоді ж театр повернув на сцену російську співачку Нєтрєбко. Анна Нєтрєбко, яка була довіреною особою Владіміра Путіна на виборах, після того, як протягом кількох місяців великі світові оперні театри скасували з нею співпрацю заявляла, що примушувати митців або будь-яких громадських діячів публічно висловлювати свої політичні думки та засуджувати свою батьківщину - це неправильно.

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