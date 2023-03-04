Про це ДТЕК поінформували в телеграмі.

4 березня в Укренерго не надав обмеження щодо споживання українцями електроенергії.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії", - ствердили в ДТЕК.