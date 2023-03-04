ТЕК: Укренерго не обмежило споживання електрики 4 березня, однак подекуди можливі відключення
На добу 4 березня Укренерго не надала обмеження на споживання електроенергії в Україні, однак через локальні пошкодження можливі відключення
Про це ДТЕК поінформували в телеграмі.
4 березня в Укренерго не надав обмеження щодо споживання українцями електроенергії.
"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії", - ствердили в ДТЕК.
- Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що, переживши цю зиму, Україна перемогла Росію в битві за енергетику: нині в системі наявний профіцит.
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