Технічний дефолт: Росія пішла на рублеві виплати за євробондами

Про це пише Економічна правда з посиланням на повідомлення пресслужби російського Мінфіну.



Російське міністерство переказало кошти по єврооблігаціям в рублях, оскільки банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 році та 2042 році у загальній сумі $649,2 млн доларів.

Хоча російська сторона вважає свої зобов'язання виконаними, частіше за все іноземні інвестори не визнають російську валюту в якості погашення боргу. Якщо так станеться у випадку з виплатою у понеділок, це означатиме технічний дефолт РФ.

Однак після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Наразі не зрозуміло, чи містять таку опцію згадані випуски.



Нагадаємо, США заблокували Росії можливість використати понад $600 млн для виплат за суверенним боргом.



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