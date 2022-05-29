Знімки з'явилися у твіттері Tіма Ерхарта.

Російські загарбники розмістили на острові Зміїному півтора десятка одиниць техніки, ще два судна поблизу.

"На Зміїному острові в Україні було помічено велику російську баржу з краном і десантним судном. Видно додаткові транспортні засоби, їх наразі 14. Ця баржа здійснила багато поїздок на острів за останні тижні", – йдеться у повідомленні.

24 лютого, після запеклих боїв росіяни захопили острів Зміїний. 26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі.

Поранених та вбитих військових РФ з острова Зміїного відправляють до тимчасового окупованого Севастополя, - українська розвідка.

22 травня у Чорному морі маневрували 6 російських кораблів та 2 носія ракет.

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