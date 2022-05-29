Техніку окупантів на острові Зміїному видно з космосу
Супутникові знімки компаній Planet.com і Maxar Technologies показали, що біля Зміїного та на самому острові розміщена техніка армії РФ. Там налічується близько півтора десятка одиниць
Знімки з'явилися у твіттері Tіма Ерхарта.
Російські загарбники розмістили на острові Зміїному півтора десятка одиниць техніки, ще два судна поблизу.
"На Зміїному острові в Україні було помічено велику російську баржу з краном і десантним судном. Видно додаткові транспортні засоби, їх наразі 14. Ця баржа здійснила багато поїздок на острів за останні тижні", – йдеться у повідомленні.
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