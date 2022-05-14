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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Поранених та вбитих військових РФ з острова Зміїний відправляють до тимчасового окупованого Севастополя, - українська розвідка

Поранених та вбитих військових РФ з острова Зміїний відправляють до тимчасового окупованого Севастополя, - українська розвідка

14 травня, 2022 субота
15:00
війна з Росією поранений окупант

Із сорока зв’язківців збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися восьмеро, тіла решти відправили до Севастополя

Про це повідомляють в ГУР МО України.

З острова Зміїний із сорока зв’язківців ЗС РФ живими повернулися восьмеро, також евакуювали ще 10 загиблих.

На сьогодні у севастопольському військовому шпиталі все переповнено пораненими військовими.

Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. При цьому, донорство відбувається без жодних медичних документів та обстеження.

Водночас у тимчасово окупованому Криму проводять незаконну мобілізацію.

  • Нагадаємо, у Росії закінчуються резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп. РФ продовжує приховану мобілізацію, зокрема в Бєлгородській та Ростовській областях формують нові підрозділи, які ймовірно направлять в Україну

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Новини
Севастополь
окупанти
тіла
Зміїний острів
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