Поранених та вбитих військових РФ з острова Зміїний відправляють до тимчасового окупованого Севастополя, - українська розвідка

Про це повідомляють в ГУР МО України.



З острова Зміїний із сорока зв’язківців ЗС РФ живими повернулися восьмеро, також евакуювали ще 10 загиблих.



На сьогодні у севастопольському військовому шпиталі все переповнено пораненими військовими.



Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. При цьому, донорство відбувається без жодних медичних документів та обстеження.



Водночас у тимчасово окупованому Криму проводять незаконну мобілізацію.

Нагадаємо, у Росії закінчуються резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп. РФ продовжує приховану мобілізацію, зокрема в Бєлгородській та Ростовській областях формують нові підрозділи, які ймовірно направлять в Україну