Про це повідомляє Liga.Tech.

У середу, 11 травня, у Маунтін-Вʼю, Каліфорнія відбулася перша за декілька років офлайн-конференція для розробників Google I/O 2022. На заході традиційно презентували програмні новинки та декілька нових ґаджетів.

Смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Нова лінійка смартфонів Pixel 7 отримає процесор Google Tensor наступного покоління та Android 13 "з коробки".

Pixel 7 матиме дві камери, Pixel 7 Pro – три.

Колірні рішення для нових смартфонів: жовтогарячий та болотний.

Випуск анонсовано на жовтень 2022 року.

Крім того, на липень 2022 заплановано продаж середньобюджетного смартфона Pixel 6a.

Pixel 6a матиме дві камери на додаток до фронтальної. Комплектуватиметься Android 12. У США його ціна становитиме $499.

Навушники Pixel Buds Pro

Ґаджет володіє функцією активного шумопоглинання. Крім того, навушники можуть підключатися до декількох пристроїв одночасно. Мають режим прозорості та автоматичного регулювання гучності у залежності від умов середовища.

Без увімкненого шумопоглинання навушники зможуть працювати автономно 11 годин. Із шумопоглинанням - 7 годин.

Для Pixel Buds Pro підготували 4 колірних рішення: Real Red, Carbon, Limoncello та Fog.

Передзамовлення на флагманські навушники розпочнеться 21 липня.

Вартість ґаджету у США - $199.

Окуляри доповненої реальності

На Google I/O 2022 презентували концепт окулярів доповненої реальності, які можуть прослуховувати та перекладати мову у реальному часі, а потім виводити переклад у вигляді титрів на скло.

Більше подробиць про ґаджет наразі не озвучили.

Google Wallet

Компанія Google представила довгоочікуваний аналог Apple Wallet. У віртуальному гаманці можна буде зберігати банківські картки, посадкові талони, сертифікати вакцинації, квитки на концерти та заходи, а також будь-які подарункові сертифікати та картки.

Крім того, Google Wallet надаватиме віртуальний доступ навіть до ключів від автівки.

У майбутньому у застосунок можна буде завантажувати айдікартки та картки доступу до номерів у готелі.

Google Pixel Watch

Google офіційно презентували смартгодинник – Google Pixel Watch. Годинник буде інтегрований з екосистемою Fitbit та оснащений операційною системою Wear OS 3.

Про технічні параметри компанія повідомить згодом.

Помічник без "Окей, Ґуґл" Оновлений голосовий асистент Google тепер буде запускатися без команди "Окей, Ґуґл" та умітиме розпізнавати живу мову. Крім того, компанія анонсувала функцію Look and Talk для пристрою Google Nest – він буде приймати команди після того, як користувач погляне на нього. Також зʼявилася нова функція Quick Phrases, за допомогою якої можна робити запити без попередньої фрази "Окей, Ґуґл". Android 13 та Android 12L Компанія "Google" також презентувала оновлену версію Android 12L – для пристроїв із великими екранами. Для нової версії було оптимізовано понад 20 додатків від Google. Серед них YouTube, Google Maps, Google Play, Повідомлення тощо. Оптимізують також такі застосунки, як TikTok та Zoom. Також була презентована Android 13 і випущена друга бета цієї версії.

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