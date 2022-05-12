Android 13, застосунок Wallet та окуляри-перекладачі: які технологічні новинки презентували на Google I/O 2022
На заході Google I/O 2022 анонсували випуск новинок. Серед найгучнішого: Google Wallet, окуляри доповненої реальності та оновлений голосовий помічник
Про це повідомляє Liga.Tech.
У середу, 11 травня, у Маунтін-Вʼю, Каліфорнія відбулася перша за декілька років офлайн-конференція для розробників Google I/O 2022. На заході традиційно презентували програмні новинки та декілька нових ґаджетів.
Смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro
Нова лінійка смартфонів Pixel 7 отримає процесор Google Tensor наступного покоління та Android 13 "з коробки".
Pixel 7 матиме дві камери, Pixel 7 Pro – три.
Колірні рішення для нових смартфонів: жовтогарячий та болотний.
Крім того, на липень 2022 заплановано продаж середньобюджетного смартфона Pixel 6a.
Pixel 6a матиме дві камери на додаток до фронтальної. Комплектуватиметься Android 12. У США його ціна становитиме $499.
Навушники Pixel Buds Pro
Ґаджет володіє функцією активного шумопоглинання. Крім того, навушники можуть підключатися до декількох пристроїв одночасно. Мають режим прозорості та автоматичного регулювання гучності у залежності від умов середовища.
Без увімкненого шумопоглинання навушники зможуть працювати автономно 11 годин. Із шумопоглинанням - 7 годин.
Для Pixel Buds Pro підготували 4 колірних рішення: Real Red, Carbon, Limoncello та Fog.
Передзамовлення на флагманські навушники розпочнеться 21 липня.
Вартість ґаджету у США - $199.
Окуляри доповненої реальності
На Google I/O 2022 презентували концепт окулярів доповненої реальності, які можуть прослуховувати та перекладати мову у реальному часі, а потім виводити переклад у вигляді титрів на скло.
Більше подробиць про ґаджет наразі не озвучили.
Google Wallet
Компанія Google представила довгоочікуваний аналог Apple Wallet. У віртуальному гаманці можна буде зберігати банківські картки, посадкові талони, сертифікати вакцинації, квитки на концерти та заходи, а також будь-які подарункові сертифікати та картки.
Крім того, Google Wallet надаватиме віртуальний доступ навіть до ключів від автівки.
У майбутньому у застосунок можна буде завантажувати айдікартки та картки доступу до номерів у готелі.
Google Pixel Watch
Google офіційно презентували смартгодинник – Google Pixel Watch. Годинник буде інтегрований з екосистемою Fitbit та оснащений операційною системою Wear OS 3.
Про технічні параметри компанія повідомить згодом.
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