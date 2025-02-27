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Головна Технології Apple усунула збій у iPhone, який змінював "Трамп" на "расист"

Apple усунула збій у iPhone, який змінював "Трамп" на "расист"

Катерина Ганжа
27 лютого, 2025 четвер
07:34
Технології

Американська компанія Apple виправила помилку у функції транскрибування голосу у текст на деяких iPhone, через яку при вимові слів із приголосним "R", зокрема слова "расист", з’являлася підказка зі словом "Трамп"

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначають автори, компанія відреагувала на скандал після того, як деякі власники iPhone опублікували у соцмережах відео, що демонструють роботу цього збою. 

Згідно з відео, опублікованими в мережі, коли користувачі активували функцію диктування і вимовляли слово "расист", у текстовому вікні спочатку з’являлося слово "Трамп", перш ніж замінювалося на правильне.

"Ми знаємо про проблему з мовленнєвою моделлю, яка забезпечує роботу функції диктування, і сьогодні випускаємо оновлення для її виправлення", – заявили в Apple у коментарі для AP у середу.

У компанії пояснили, що мовленнєві моделі, які забезпечують роботу функції перетворення голосу в текст, можуть відображати слова з певним фонетичним збігом.

Автори зауважили, що не змогли повторити проблему в середу, через день після її виникнення.

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