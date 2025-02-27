Apple усунула збій у iPhone, який змінював "Трамп" на "расист"

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначають автори, компанія відреагувала на скандал після того, як деякі власники iPhone опублікували у соцмережах відео, що демонструють роботу цього збою.

Згідно з відео, опублікованими в мережі, коли користувачі активували функцію диктування і вимовляли слово "расист", у текстовому вікні спочатку з’являлося слово "Трамп", перш ніж замінювалося на правильне.

"Ми знаємо про проблему з мовленнєвою моделлю, яка забезпечує роботу функції диктування, і сьогодні випускаємо оновлення для її виправлення", – заявили в Apple у коментарі для AP у середу.

У компанії пояснили, що мовленнєві моделі, які забезпечують роботу функції перетворення голосу в текст, можуть відображати слова з певним фонетичним збігом.

Автори зауважили, що не змогли повторити проблему в середу, через день після її виникнення.