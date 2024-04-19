Apple видалила WhatsApp і Threads зі свого App Store у Китаї. Причина

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні з App Store також було видалено Telegram і Signal – ще два іноземні додатки для обміну повідомленнями.

Reuters пише, що видалення чотирьох додатків свідчить про зростання нетерпимості з боку уряду Китаю принаймні до деяких іноземних служб і обміну онлайн-повідомленнями, які знаходяться поза його контролем.

Інші програми Meta, зокрема Facebook, Instagram і Messenger, залишаються доступними для завантаження.

"Адміністрація кіберпростору Китаю наказала видалити ці програми (WhatsApp і Threads, - ред.) з магазину в Китаї, виходячи з проблем національної безпеки. Ми зобов'язані дотримуватися законів у країнах, де ми працюємо, навіть якщо ми не згодні", — йдеться в заяві Apple, надісланій електронною поштою.

Деякі експерти з технологічної індустрії Китаю заявили, що урядове розпорядження щодо WhatsApp і Threads може бути пов’язане з новим правилом, прийнятим у серпні минулого року, яке вимагає від усіх додатків, доступних у Китаї, реєструватися в уряді, інакше вони ризикують бути видаленими.

Кінцевий термін для завершення реєстрації компаній – кінець березня, а положення набули чинності 1 квітня.