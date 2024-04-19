Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Apple видалила WhatsApp і Threads зі свого App Store у Китаї. Причина

Apple видалила WhatsApp і Threads зі свого App Store у Китаї. Причина

19 квітня, 2024 п'ятниця
11:46
Технології Apple

Компанія Apple видалила WhatsApp і Threads, що входять до Meta Platforms, зі свого App Store у Китаї після наказу тамтешнього уряду

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні з App Store також було видалено Telegram і Signal – ще два іноземні додатки для обміну повідомленнями.

Reuters пише, що видалення чотирьох додатків свідчить про зростання нетерпимості з боку уряду Китаю принаймні до деяких іноземних служб і обміну онлайн-повідомленнями, які знаходяться поза його контролем.

Інші програми Meta, зокрема Facebook, Instagram і Messenger, залишаються доступними для завантаження. 

"Адміністрація кіберпростору Китаю наказала видалити ці програми (WhatsApp і Threads, - ред.) з магазину в Китаї, виходячи з проблем національної безпеки. Ми зобов'язані дотримуватися законів у країнах, де ми працюємо, навіть якщо ми не згодні", — йдеться в заяві Apple, надісланій електронною поштою.

Деякі експерти з технологічної індустрії Китаю заявили, що урядове розпорядження щодо WhatsApp і Threads може бути пов’язане з новим правилом, прийнятим у серпні минулого року, яке вимагає від усіх додатків, доступних у Китаї, реєструватися в уряді, інакше вони ризикують бути видаленими.

Кінцевий термін для завершення реєстрації компаній – кінець березня, а положення набули чинності 1 квітня.

  • Низка китайських державних компаній та установ почали забороняти своїм співробітникам користуватися на роботі технікою Apple та Samsung.
Теги:
Світ
Китай
Читайте також:
російський гелікоптер Мі-28
17 квітня, 2024 середа
"Дуже серйозно детонувало": капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ про те, чому удар по аеродрому в Джанкої важливий
18 квітня, 2024 четвер
"Під Харковом загинули Буданов та Сирський": РФ розганяє черговий фейк
Дональд Туск
19 квітня, 2024 п'ятниця
"Ситуація критична": Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.03
  • EUR
    Купівля 42.21
    Продаж 42.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 квітня
12:58
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: юристи Болдвіна домагаються припинення справи, але експерти вважають, що суду не уникнути
12:51
"Україні було б краще прийняти умови Росії": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 19 квітня
12:50
Оновлено
Зеленський відвідав українських поранених бійців
Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині та відвідав поранених військових
12:43
заморозки
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікувати заморозків у вихідні
12:39
Оновлено
РФ атакувала Україну: у Дніпрі й області є загиблі та поранені, в тому числі діти
12:29
Дональд Туск
"Не можемо завдавати шкоди Україні, коли вирішується доля війни": Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону
12:23
Планували передати технологічні розробки у сфері енергетики: на Харківщині затримали пособників окупантів
12:15
ЄСПЛ відхилив позов Кіркорова, який оскаржував заборону на вʼїзд до Литви через підтримку агресії РФ
12:10
Аналітика
Чому у Грузії знову протести. Еспресо пояснює
12:07
Чорноморський флот РФ
Партизани розвідали військово-морську базу РФ у Новоросійську
12:07
OPINION
Андрій Дудченко
Що заважає переходу духовенства з УПЦ до ПЦУ?
12:01
електроенергія
В Україні зафіксували дефіцит електроенергії, залучено аварійну допомогу: ситуація в енергосистемі станом на 19 квітня
11:20
Ексклюзив
Бахмут
На Бахмутський напрямок окупанти перекинули армійську авіацію, ЗСУ не вистачає ППО, - майор НГУ Кожубенко
11:14
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін розпочне війну проти НАТО, якщо Україна програє, тим часом Росія нарощує виробництво зброї. Акценти світових ЗМІ 19 квітня
11:14
У Міноборони закликали українців іти в сапери: обіцяють страхування й додаткові виплати
11:13
Дмитро Кулеба з Антоніо Таяні
Кулеба обговорив можливість посилення ППО України з італійським колегою Таяні
11:10
На фото: "Відьмак", виробництво четвертого сезону з Ліамом Гемсвортом
Netflix почав зйомки 4-го сезону "Відьмака" з Гемсвортом та оголосив про завершення серіалу
10:56
Педро Санчес
Іспанія протягом кількох тижнів може визнати Палестинську державу, - ЗМІ
10:54
ППО
Україна потребує глибоко ешелонованої системи ППО, - Повітряні сили
10:36
онлайн-шахрайство
В Україні цьогоріч відкрито рекордну за 12 років кількість справ через шахрайство, - Опендатабот
10:33
Організація Об'єднаних Націй, ООН
США ветували резолюцію про надання Палестині членства в ООН
10:26
Оновлено
ЗСУ збили у РФ літак Ту-22м3, що запускав по Україні ракети Х-22/Х-32
10:10
Ексклюзив
на фото ситуація на фронті
Спротив українців на окупованих територіях допомагає ЗСУ, окупанти бояться, - заступник голови Бердянської райради Дудукалов
10:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:05
Чорне море, Крим
РФ скасувала парад в Криму на 9 травня
10:02
OPINION
Валерій Чалий
Війна припиниться, коли у світі зрозуміють її причини та наслідки
10:00
Партнерський матеріал
В Україні нагородили переможців премії "Ранкові зорі" для вчителів
09:50
Майк Пенс
Ексвіцепрезидент США Пенс припустив, що Путін почне війну з НАТО, якщо Україна програє
09:42
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 15 ракет і всі 14 "шахедів", які РФ запустила в ніч на 19 квітня
09:20
Ексклюзив
російські війська окупанти
На окупованій Херсонщині росіяни проводять кампанію із заохочення людей вступати до армії РФ, - Соболевський
08:55
Наслідки атаки по Дніпру 19 квітня 2024 рік
ППО має перебувати не на складах, а в містах, які зазнають ударів, - Зеленський відреагував на масовану атаку РФ
08:50
F-16
Польща піднімала у небо винищувачі через атаку РФ по Україні
08:31
Оновлено
Україна_Польща
У Польщі затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на Зеленського
08:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Усе вирішуватиметься в Європі й вирішуватиме Європа
07:44
Оновлено
втрати ворога
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 870 військових, 9 танків та 21 артсистему
07:33
Маріуполь
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, уражено пункт РФ, - Андрющенко
07:19
Дональд Трамп
У суді щодо приховування Трампом виплат порнозірці обрали 12 присяжних
07:13
Радослав Сікорський
"Угорщина блокує компенсації за надану Україні зброю": очільник МЗС Польщі заявив про ускладнення подальшої допомоги
07:11
Наталія Гуменюк
Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади речника Сил оборони півдня
07:00
Бєлгород вибух
У Росії заявили про збиття 25 повітряних цілей над Білгородщиною: нібито є пошкодження
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV