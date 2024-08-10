Астронавти Starliner залишаться на МКС ще на 6 місяців через технічні проблеми з кораблем
Астронавти Суні Вільямс і Бутч Вілмор, які повинні були повернутися на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС) два місяці тому, можуть застрягти на орбіті ще на півроку. Причиною тому стали постійні технічні проблеми з їхнім космічним кораблем Boeing Starliner
Про це повідомляє CNN.
Як стверджують у виданні, NASA зіткнулося з розбіжностями щодо безпеки корабля, що призвело до невизначеності щодо подальшої долі Starliner.
Наразі Вільямс та Вілмор перебувають на МКС як "гості". Однак, якщо Starliner не зможе повернути їх додому до лютого 2025 року, вони стануть повноцінними членами екіпажу експедиції. Вони братимуть участь у повсякденній роботі МКС, виходах у відкритий космос, обслуговуванні станції та наукових дослідженнях.
"Кілька років тому ми прийняли рішення - знаючи, що це випробувальний політ - переконатися, що у нас є необхідні ресурси, запаси і підготовка для екіпажу, на випадок, якщо їм з якихось причин доведеться перебувати на МКС довше, - заявила керівниця програми Міжнародної космічної станції NASA Дана Вайгель. - Бутч і Суні повністю підготовлені. Вони здатні та обізнані з виходами у відкритий космос, з робототехнікою, з усіма речами, які ми від них вимагаємо".
До середини серпня NASA має визначитися з долею Starliner, щоб уникнути тривалого перебування Вільямса і Вілмора на МКС. Наразі NASA розглядає можливість "зняти" з місії Crew-9 двох членів екіпажу, щоб звільнити місця для "застряглих" астронавтів. Зліт Crew-9 планується не раніше 24 вересня.
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25 червня повідомлялось, що NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.
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