Астронавти Starliner залишаться на МКС ще на 6 місяців через технічні проблеми з кораблем

Про це повідомляє CNN.

Як стверджують у виданні, NASA зіткнулося з розбіжностями щодо безпеки корабля, що призвело до невизначеності щодо подальшої долі Starliner.

Наразі Вільямс та Вілмор перебувають на МКС як "гості". Однак, якщо Starliner не зможе повернути їх додому до лютого 2025 року, вони стануть повноцінними членами екіпажу експедиції. Вони братимуть участь у повсякденній роботі МКС, виходах у відкритий космос, обслуговуванні станції та наукових дослідженнях.

"Кілька років тому ми прийняли рішення - знаючи, що це випробувальний політ - переконатися, що у нас є необхідні ресурси, запаси і підготовка для екіпажу, на випадок, якщо їм з якихось причин доведеться перебувати на МКС довше, - заявила керівниця програми Міжнародної космічної станції NASA Дана Вайгель. - Бутч і Суні повністю підготовлені. Вони здатні та обізнані з виходами у відкритий космос, з робототехнікою, з усіма речами, які ми від них вимагаємо".

До середини серпня NASA має визначитися з долею Starliner, щоб уникнути тривалого перебування Вільямса і Вілмора на МКС. Наразі NASA розглядає можливість "зняти" з місії Crew-9 двох членів екіпажу, щоб звільнити місця для "застряглих" астронавтів. Зліт Crew-9 планується не раніше 24 вересня.