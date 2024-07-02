Байден відкликав 8 ліцензій, які дозволяли постачати товари для китайської Huawei, - Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена відкликала 8 ліцензій, що дозволяли деяким американським компаніям постачати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei
Про це повідомляє Reuters з посиланням на ознайомлений документ.
Зазначається, що міністерство торгівлі США ще в травні інформувало про відкликання ліцензій без уточнення їхньої кількості та кого вони стосуються.
У матеріалі йдеться, що причина таких заходів з боку Штатів - відновлення компанії Huawei попри зусилля Вашингтона, аби завдати їй шкоди з міркувань національної безпеки.
Інформаційне агентство розповідає, що це відбувається на тлі тиску республіканців-прихильників жорсткої китайської політики в конгресі - вони прагнуть знищити компанію, яка "шокувала індустрію в серпні минулого року новим телефоном на основі складного чіпа, виготовленого китайським виробником мікросхем SMIC", незважаючи на експортні обмеження США для обох фірм.
За перші 6 тижнів 2024 року продажі смартфонів Huawei зросли на 64% у річному обчисленні. Водночас зауважується, що бізнес китайської компанії з виробництва компонентів для розумних автомобілів також сприяв її відродженню.
"У 2019 році компанія Huawei була внесена до списку заборонених для торгівлі США через побоювання, що вона може шпигувати за американцями. Додавання до списку означає, що постачальники компанії повинні шукати спеціальну ліцензію, яку важко отримати перед відправкою", - підкреслює Reuters.
- 29 січня 2019 року прокуратура США звинуватила китайську компанію Huawei у промисловому шпигунстві та шахрайстві.
- 20 травня повідомлялось, що американська компанія Apple зменшує ціни на деякі моделі iPhone у Китаї, пропонуючи знижки до $318 (2300 юанів) на тлі конкуренції з компанією КНР Huawei.
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